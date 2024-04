Le avverse previsioni meteorologiche portano solo a un rinvio: il Liceo Classico “Carlo Troya” parteciperà alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico aprendo le porte venerdì 10 maggio 2024, dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Anche in questa edizione, per la seconda volta, ai 350 licei italiani si uniscono 14 licei stranieri dell’Australia, della Croazia, della Germania, della Grecia, della Francia, della Romania, della Spagna e della Turchia.

L’evento è nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo.

L’idea è nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità e vi erano studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola.

Per questo il “Carlo Troya”, in contemporanea con i licei classici aderenti all’iniziativa, in quelle sei ore straordinarie, aprirà le sue porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica e alla contaminazione di quest’ultima nella cultura moderna. Si potrà assistere a maratone di letture, mostre grafiche e virtuali, tableau vivant, recitazioni teatrali, concerti, accedere a degustazioni a tema ispirate al mondo antico.

Anche quest’anno è stato confermato il partenariato di RAI Cultura.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca.

I temi affrontati quest’anno sono: la comunicazione – la liberta’ – la donna – la tv fa ’70 / 100 la radio.