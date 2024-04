Si chiamava Marilena Brudaglio la donna deceduta stamani mentre si allenava sulla statale 170 Andria – Castel del Monte, investita da una vettura di grossa cilindrata. 47 anni, andriese, Brudaglio era un’appassionata di corsa e da alcune stagioni era tesserata per la Pedone Riccardi Bisceglie. Proprio nella giornata di ieri aveva partecipato alla seconda tappa del CorriPuglia sulle strade di Canosa, dove aveva conquistato il terzo posto nella categoria SF45.

AGGIORNAMENTO: Non ce l’ha fatta la 48enne investita questa mattina mentre faceva jogging sulla strada che collega Andria a Castel del Monte. La donna è deceduta all’ospedale “Bonomo” dove era giunta in codice rosso con un trauma cranico e in arresto cardiaco. La 48enne, secondo quanto appreso, è stata investita da un suv. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.