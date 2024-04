Grande afflusso di turisti a Castel de Monte nella giornata di Pasquetta, importante momento per il Gal Le Città di Castel del Monte per riaprire i battenti del proprio Infopoint, una vetrina collocata alle pendici del maniero federiciano finalizzata a promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio, un punto informativo gestito dal Gal in convenzione con Roberta Crocetta, esperta in servizi turistici, dove offrire un primo servizio di accoglienza turistica.

Continua nei prossimi giorni l’attività di marketing territoriale a cura del Gal, siglata “Slow Murgia – Take Your Puglia Time” con l’organizzazione di un ciclo di workshop diretti a mettere in sinergia le varie categorie di operatori economici di Andria e di Corato e a coinvolgerli nella creazione di percorsi tematici ed enogastronomici nonché di visite guidate multi-interesse delle città di Andria e Corato, da Montegrosso a San Magno passando da Castel del Monte senza trascurare i centri storici delle due città.

Per chi fosse interessato a promuovere presso l’Infopoint del Gal, le proprie aziende, prodotti ed iniziative, continua la raccolta di materiale promozionale, per la cui consegna sarà sufficiente contattare lo 0883765200.