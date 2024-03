E’ in programma il prossimo 3 aprile alla Biblioteca comunale “G. Ceci” alle ore 16 “Conversazione sul Volontariato. Costruire relazioni per progettare azioni”.

In programma la proiezione del docufilm “Prima dov’ero?” (regia di Mauro Maugeri); a seguire “Conversazione sul volontariato” con Marilù Ardillo, responsabile della Comunicazione Fondazione Vincenzo Casillo, e in chiusura, “Un’agenda per il tempo presente – idee e proposte per promuovere i valori del volontariato sul territorio”. All’incontro parteciperanno il sindaco Giovanna Bruno, l’assessore alla Persona, Dora Conversano, la dirigente di settore Servizi Sociali Irene Turturo, Rosa Franco presidente del CSV San Nicola e Alessandro Cobianchi Direttore CSV San Nicola.

Si tratta del primo evento dopo la firma del protocollo con il CSV San Nicola, che sostanzia l’investimento dell’Amministrazione Comunale nelle attività di promozione e azioni di volontariato. L’obiettivo dell’incontro è quello di rafforzare le relazioni e le reti associative operanti nel territorio di Andria. A tale proposito, l’iniziativa sarà incentrata sul senso e il significato più profondo dell’azione del volontariato. Le relazioni fra Terzo settore ed Ente locale possono generare nuove opportunità per lo sviluppo del territorio.

Nella realtà di Andria sono numerose le associazioni di volontariato e l’Amministrazione comunale, anche con la collaborazione di realtà come il CSV San Nicola, vuole fare un ulteriore passo: costruire percorsi di condivisione reale fra l’associazionismo locale.