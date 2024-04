Giunta comunale questa mattina con tre discussioni e relative decisioni. All’esame dell’esecutivo cittadino la concessione in comodato d’uso a titolo gratuito dei locali di proprietà comunale, siti a Largo Grotte Sant’Andrea per funzioni pubbliche in favore dell’Ispettorato d’area Metropolitana Bari – Bat. É stato approvato lo schema di contratto. Altra decisione della Giunta questa mattina la formalizzazione della donazione della panchina “Fiocco rosso” da parte di una società privata andriese al Parco dedicato a “Vincenza Angrisano”, che sta per essere ultimato e completato di arredi. Da ultimo, la giunta comunale ha approvato il calendario della rassegna teatrale in vernacolo andriese – II edizione.

A tal proposito, la rassegna avrà inizio il 30 aprile 2024 – ore 20.00 ingresso all’Auditorium Mons. Di Donna in via Saliceti, con la commedia “Nan zi krdenn a sunn” a cura della compagnia teatrale Amartè; il secondo appuntamento è per il 10 maggio ore 20.00 ingresso – sipario 20.30 al Salone parrocchiale in Via Valle d’Aosta, con la commedia “U Picc” a cura del gruppo teatrale della Parrocchia Madonna di Pompei; per concludersi il 17 maggio ore 20.00 ingresso – sipario ore 20.30 all’Auditorium Mons. Di Donna in via Saliceti con “U cunz” a cura del gruppo teatrale dell’Oratorio San Paolo Apostolo.

Per accedere ai tre spettacoli è necessario ritirare il pass recandosi presso la hall della Biblioteca comunale “G. Ceci” a partire da venerdì 26 aprile dalle 9,30 alle 13 ed i martedì ed i giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (0883.290298 / 0883.0290672).

Sul tema, poi, della promozione e diffusione del dialetto quale lingua locale, nell’ambito della Fiera d’Aprile la città di Andria vuole tributare un riconoscimento importante alla professoressa Antonia Musaico Guglielmi, studiosa e cultrice della cultura popolare andriese nonché del suo idioma, che con passione e scienza ha approfondito nel corso della sua carriera, tanto da diventare un punto di riferimento per l’intera comunità andriese nella trascrizione, custodia e diffusione della cultura popolare. Per questo l’Amministrazione Comunale vuol conferire il premio eccellenze andriesi alla professoressa Antonietta Musaico Guglielmi per tutto il prezioso lavoro di ricerca e studio della lingua locale e delle tradizioni del popolo andriese con il rigore scientifico e passione grande, domani sabato 27 aprile, alla presenza dei figli della professoressa. Questo il programma:

ore 18.30, chiostro di san Francesco e Food Policy Hub, “Dal Ricettario: l’acqua soil” – Ricettario emotivo della tradizione;

ore 20.30, largo Bonghi, nel cuore del nostro centro storico, “Grazie, professoressa Antonia Musaico Guglielmi”, riconoscimento e conferimento del premio eccellenze andriesi alla professoressa Antonietta per il prezioso lavoro donato a questa città;

ore 21.00, largo Bonghi,“P nu pimm d frott” rappresentazione teatrale a cura di Mariella Colasuonno e ALFA Teatro, percorso teatrale sui riti e le tradizioni del folclore andriese denso dello studio e della conoscenza di quanto la professoressa Antonietta ha amorevolmente consegnato.

Alla professoressa Musaico Guglielmi sarà dedicata una sezione all’interno della Biblioteca comunale.