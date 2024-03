«I dati sulla qualità dell’aria ad Andria forniti dal Forum Ambiente Ricorda e Rispetta sulla base di cinque sensori posizionati in città dalla ditta Wiseair di Milano, fanno tirare a tutti i cittadini un sospiro di sollievo. Sono profondamente convinta che nessun andriese possa speculare su qualcosa che non dovrebbe avere colore politico». Così il deputato di Fratelli d’Italia, on. Mariangela Matera.

«Ma seppure la presentazione è avvenuta al Comune alla presenza del sindaco possiamo dire, senza che appaia una polemica, che i dati confortanti non sono ufficiali e che tutti auspichiamo che anche la centralina dell’ARPA, che poi fornisce i dati ufficiali ai quali attinge anche il Ministero dell’Ambiente oltre che Legambiente, dia gli stessi risultati, specie se – come mi sembra di capire – l’Amministrazione comunale, dopo un ritardo di quasi un anno, acclarato anche dal Ministero (nella risposta alla mia interrogazione), ha un accordo con l’Agenzia regionale per una centralina mobile che monitori l’aria lontana dal cantiere ferroviario che comprometterebbe i risultati finali. Quindi il mio auspicio è che questi dati confortanti rilevati da una società privata sponsorizzata da finanziatori locali, siano al più presto confermati dall’ARPA».