Sabato 16 e Domenica 17 Marzo l’Azione Cattolica della Regione Puglia sarà impegnata nei lavori del Consiglio regionale elettivo all’Oasi Santa Maria di Cassano delle Murge (BA). Presente anche una delegazione della diocesi di Andria per un appuntamento che si inserisce nel cammino assembleare che tutta l’Associazione quest’anno sta vivendo: dapprima nelle associazioni parrocchiali, poi nelle diciannove associazioni diocesane e ora in quella regionale, in vista dell’Assemblea Nazionale di fine Aprile che si aprirà il 25 Aprile con il grande Incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Nel pomeriggio di sabato 16 introdurrà ai lavori la relazione del Delegato Regionale Piero Conversano, la mattina di Domenica 17 atteso l’intervento del presidente nazionale Giuseppe Notarstefano. La messa sarà presieduta da Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.