Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di PD, Andria Bene in Comune, AndriaLab e Futura (maggioranza andriese) in merito al nuovo ospedale:

«La parola chiara di Michele Emiliano sul nuovo Ospedale ci conforta e rafforza quanto il nostro sindaco ha spiegato e invocato in maniera sostenuta. Si fa un gran parlare del nuovo Ospedale e i detrattori sono sempre dietro l’angolo. Quindi bene fa il sindaco, il Comitato e qualunque altro soggetto (che sia rappresentante politico o no) a tenere alta l’attenzione su una progettualità che sta avendo molti problemi di carattere procedurale a cui non si possono aggiungere anche le beghe politiche di territorio.

Per noi la parola del Presidente della Regione è una certezza, soprattutto perché si poggia su atti che la stessa Regione ha prodotto e a cui deve dare attuazione.

Ora ci aspettiamo il rispetto di un altro impegno da parte della Regione, cioè accelerare l’iter che ha accumulato molti ritardi e che deve iniziare a dare risposte concrete al territorio.

L’attuale Ospedale Bonomo è al collasso e gli accessi all’ospedale di emergenza-urgenza meritano una struttura all’altezza di tutto il territorio provinciale.

Per parte nostra, in linea con il sindaco che rappresenta tutta la Comunità su un tema che non ha colore politico, continueremo a vigilare nelle forme che ci competono, affiancando anche il lavoro importante del Comitato per quello che può servire».