La sua voce continua ad emozionare migliaia e migliaia di fans. Una lunga carriera ricca di successi, testimoniati dal grande affetto del pubblico, che si tramanda di generazione in generazione. Lui è Franco Ricciardi, nome d’arte di Francesco Liccardo, noto cantautore napoletano, sul palco ieri sera al Palasport di Andria, in una nuova tappa del suo tour “Je”, che è anche il titolo del suo ultimo album.

Due ore di spettacolo che raccontano la storia dell’artista partenopeo, dagli affetti più cari, ai momenti significativi della sua vita, fino al suo smisurato amore per la musica.

Lo show musicale di Franco Ricciardi sta attraversando l’Italia, da nord a sud, girando per teatri e palazzetti, e collezionando sold-out. Tra le tappe più memorabili quella dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, dove il cantautore si è esibito davanti ad oltre 40mila spettatori.

Come spesso accaduto in passato, anche questa volta la musica di Franco Ricciardi è andata a braccetto con la solidarietà. L’incasso del concerto di Andria è stato infatti devoluto per una giusta causa: vale a dire in favore dei figli di Enza Angrisano, 42enne vittima di femminicidio.