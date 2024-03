Una serata di arte e spettacolo dedicata a tutte le donne: sono state loro le grandi protagoniste dell’evento andato in scena sabato scorso presso l’auditorium “Baglioni” di Andria, che ha ospitato “Chi dice donna non dice danno”. Un’iniziativa curata da Lello Di Bari Organizzazione Eventi, in collaborazione con trasmissione televisiva “Showvagando”, andata in onda su Telesveva.

Sul palco l’attore andriese Antonio Memeo, la giornalista Irene Tedone assieme a tanti ospiti, rigorosamente al femminile, per celebrare la figura della donna.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione del centro antiviolenza “Riscoprirsi” di Andria e dell’associazione “In & Young” che unisce artiste ed artigiane andriesi.

L’occasione per parlare di donne con le donne, ma anche per ribadire la necessità di raggiungere una piena parità di genere, e di combattere ogni forma di violenza. Parte dell’incasso della serata sarà devoluto ai bambini di Enza Angrisano, la 42enne uccisa a coltellate dal marito, nel novembre scorso, alle porte di Andria.