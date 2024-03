Una serata all’insegna della musica per ricordare un professore, un musicista, un amico per chiunque abbia incrociato la sua strada. Così Michele Zagaria è stato omaggiato nel giorno del suo compleanno, il 7 marzo, a pochi mesi della sua scomparsa. Una serata vissuta nell’auditorium dell’istituto “Verdi-Cafaro”, resa emozionante da amici, studenti e parenti di un professore che ha fatto della sua vita un contenitore di passione, per l’insegnamento e la musica, e sempre a sostegno dei giovani.

Presenti anche i professionisti della musica che con Michele Zagaria hanno condiviso tanto del loro percorso.

La serata ha raccolto fondi per il Laboratorio Musicale New Asincrono di Andria con l’obiettivo di promuovere iniziative che possano avvicinare i giovani alla musica, così come ha fatto Michele durante la sua vita.

Il servizio.