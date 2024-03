A partire dal giorno 27 febbraio nella scuola primaria “ G. Verdi”, diretta dal dirigente scolastico Grazia Suriano, ha preso avvio il progetto Togetheriding (corso di avvicinamento al mondo del cavallo) che vede coinvolti tutti gli alunni delle classi terze della scuola primaria guidati dai due esperti Pietro Bisceglia e Laura Gioscia.

«Attraverso questo progetto, che si articola in due fasi una a scuola e una in maneggio – spiegano dall’istituto andriese – i bambini impareranno ad approcciarsi al cavallo e a prendersene cura instaurando una relazione di fiducia, trampolino di lancio verso la relazione con l’altro. Inoltre, la scoperta di nuove abilità, la possibilità di entrare in contatto con un animale e con il mondo del maneggio, permetterà agli alunni di sperimentare sentimenti positivi come autodeterminazione, fiducia in se stessi, soddisfazione e autostima».

«Sin dal primo incontro – spiega la dirigente Grazia Suriano – la presenza della dolcissima Kloe nel giardino dell’istituto ha scaturito stupore e felicità nei bambini che si sono mostrati sin da subito curiosi e desiderosi di imparare».