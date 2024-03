«Siamo ovviamente contenti che, dopo tanto incalzare sulla realizzazione del nuovo ospedale provinciale di II Livello da 400 posti letto ad Andria, la nostra Sindaca abbia chiesto la convocazione alla Provincia dell’Assemblea dei Sindaci della BAT. In verità, ci sfugge il motivo per il quale non sia stata convocata la “Conferenza dei Sindaci”, che è altra cosa, quindi convocando anche la Direttrice Generale della ASLBT, però non vogliamo perderci anche noi dietro i particolari, visto che oramai sono stati persi già troppi anni». Inizia così la nota dei Consiglieri comunali di Andria Nicola Civita, Doriana Faraone e Pietro Di Pilato.

«Questo incontro dovrebbe esserci il giorno lunedì 11 marzo. Nello stesso giorno, in Regione Puglia a Bari, si riunirà la I Commissione che tratterà, tra le altre cose, anche la situazione del (chissà se e quando) costruendo nuovo ospedale di II Livello da 400 posti letto di Andria. Insistiamo sempre sul concetto di II livello poiché rappresenterebbe, semplificando molto l’argomento, come specialità e come posti letto più o meno il doppio del nostro Bonomo che è di I livello. Sarebbe molto importante per la salute dei cittadini di tutta la provincia. Quindi chiediamo cortesemente al Presidente della I Commissione Amati, che in verità è stato sempre molto attento su tale questione, ai consiglieri regionali del territorio, a chiunque sarà presente a questo incontro a Bari di porre, ai vertici regionali, la seguente domanda: Stiamo ancora parlando di un ospedale di “II livello” da 400 posti letto?».

«A noi, leggendo alcuni atti, si è innalzato “il livello” del dubbio, ma potremmo sbagliarci. Concludiamo con una proposta per la nostra Sindaca. Poiché non avrebbe molto senso parlare dello stesso argomento nello stesso giorno, in luoghi diversi, i Sindaci alla Provincia BAT e tutti gli altri a Bari nella I Commissione regionale, proponiamo di spostare l’incontro dei Sindaci della BAT a Bari in I Commissione, così da poter interagire tutti insieme e, tra l’altro, fugare il nostro dubbio: Il nuovo ospedale provinciale di Andria è, ancora oggi nelle previsioni regionali, un ospedale di II livello?».