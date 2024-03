«In questi ultimi giorni mi sono chiesta e richiesta: ma come mai prima un consigliere comunale e ora addirittura tutto il gruppo consiliare, a nome del segretario, del PD invece che preoccuparsi della città che loro governano o sarebbe meglio dire non governano, visto che per la variante (della discordia) sono stati anche commissariati, vogliono conoscere il mio parere su una procedura decisa da un commissario ad acta e quindi una decisione amministrativa presa da un soggetto che sicuramente ha agito rispettando le leggi e i regolamenti?». Inizia così una nota a firma dell’on. Mariangela Matera che nelle scorse ore era stata incalzata dal Partito Democratico sulla vicenda bretella sud della tangenziale di Andria.

«Una vicenda per altro iniziata molto prima che io fossi impegnata in politica… E non ci vuole una sfera di cristallo per capire il perché di questa insistenza: buttarla in politica, se non in caciara, tirandomi in ballo come parlamentare, l’unica eletta nel territorio, nel tentativo maldestro di arrampicarsi su una parete scivolosa che li porti, poi, a puntare al Governo Meloni – dice ancora l’on. Matera – Perché alla fine, vuoi vedere, che la colpa è del Governo nazionale? Insomma, la mia risposta sulla variante, ribadisco, autorizzata da un commissario ad acta dopo che il Comune ha perso la causa prima al TAR e poi al Consiglio di Stato serve solo come distrazione di massa».

«Ma su siamo seri! Chi mi conosce sa che non ho bisogno di essere tirata per la giacchetta quando, nel mio ruolo di deputato, posso fare qualcosa di concreto per il mio territorio, come ho fatto per il nuovo ospedale di Andria, impegnando il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, a trovare nuove risorse per il suo completamento – conclude l’on. Matera – A questo punto sono io a formulare una domanda al PD: ma in tutti questi anni perché non siete stati capaci di proporre soluzioni tecnico-politico- amministrative alternative? Non solo, l’ex Statale 98 è in uno stato pietoso ed è dove deve nascere il nuovo ospedale, perché, visto che siete la classe politica dirigente, in tutti questi anni non avete mai prodotto un’alternativa? Attendo anch’io fiduciosa una risposta…».