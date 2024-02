L’incontro ha la finalità di fornire un quadro esaustivo delle opportunità esistenti in materia di sostegno finanziario agli investimenti per PMI e Professionisti, con informazioni e aggiornamenti su finanziamenti agevolati per avviare nuove attività, contributi a fondo perduto e aiuti alle imprese.

In particolare, i lavori si concentreranno, con taglio concreto e operativo, sulla Finanza Agevolata e sugli strumenti di supporto messi a disposizione della Regione Puglia: PIA e MINI PIA – Programmi Integrati Agevolati – MINI PIA Turismo, ZES: Zone Economiche

Speciali, Nuove opportunità per le piccole e medie imprese con contributo a fondo perduto.

Inoltre con la Legge di Bilancio 2024 sono stati rinnovati molti bonus e incentivi dedicati alle imprese per sostenere l’Economia. Si tratta di misure fiscali, come ad esempio finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali,

avviate negli anni scorsi e prorogate anche per l’anno in corso o in scadenza. Obiettivo comune è fornire aiuti alle imprese esistenti, incentivare gli investimenti, la digitalizzazione, la nascita di imprese a tasso zero e, in generale, rilanciare il sistema imprenditoriale

nel panorama più vasto del PNRR.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’economia, delle professioni e della politica.

Durante il convegno interverranno:

– Avv. Giovanna Bruno – Sindaco della Città di Andria

– Dott. Giuseppe Diretto – Presidente Unagraco

– Dott. Alberto Muciaccia – Presidente ODCEC di Trani

– Dott. Fedele Santomauro – Presidente Unagraco Trani

– Dott.ssa Elisabetta Dell’Olio – Presidente AGCI BAT

– Dott. Giovanni Schiavone – Presidente AGCI

– Avv. Bernardo Lodispoto – Presidente Provincia BAT

– Avv. Grazia Di Bari – Consigliere Regione Puglia

– Dott. Massimiliano Stellato – Consigliere Regione Puglia

– On. Mariangela Matera – Deputata della Repubblica Italiana

– Dott. Rino De Martino – Presidente Dea Lab

– Dott. Manlio Guadagnolo – Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise

– Dott. Antonio de Vito – Direttore Generale Puglia Sviluppo

– Dott. Michele de Rosa – Tecnico

– Avv. Valentina Cerisano – Funzionaria Dea Lab

– Dott. Nicola Pugliese – Responsabile Commissione Finanza Agevolata Unagraco Trani