La criminalità torna a colpire la zona Pip di Andria. Nella notte due aziende sono state prese di mira da un gruppo di malviventi. Un colpo è andato a buon fine, nel secondo caso non è stata portata via alcuna refurtiva ma i danni provocati sarebbero ingenti. Tutto è cominciato attorno all’1.30 quando il gruppo criminale ha tentato di irrompere nella prima azienda, ma l’arrivo tempestivo della Polizia ha messo in fuga i banditi. Quest’ultimi sono poi tornati poche ore dopo, verso le 4, raggiungendo una seconda azienda andriese sempre in zona Pip. In questo caso il colpo è riuscito, portata via la refurtiva ancora in corso di quantificazione. Prima di allontanarsi il gruppo di banditi è tornato nella prima azienda dove il colpo era fallito, e ha provocato danni ingenti pur senza portare via alcun bottino. Entrambe le aziende prese di mira sono imprese che si occupano di distribuzione alimentare. Secondo quanto ricostruito sin qui il gruppo di banditi era costituito da almeno cinque persone tutte a bordo di un’auto di grossa cilindrata e con volti travisati. Sarebbero fuggiti verso la strada statale 170, la Andria-Barletta. Sulle loro tracce ci sono gli agenti della Questura BAT.

Un colpo durissimo per entrambe le aziende della zona Pip di Andria ma soprattutto l’incubo della criminalità ai danni di imprese di quell’area che torna d’attualità nonostante i controlli intensificati dopo la riunione del comitato per l’Ordine e la Sicurezza tenuta a novembre scorso in Prefettura BAT proprio a margine di altri furti notturni avvenuti in zona Pip nel periodo estivo. Dopo un momento di tregua la criminalità è tornata a colpire. Ed ora gli imprenditori del posto temono nuovi episodi da qui in avanti.