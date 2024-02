«Contrapporre alla criminalità organizzata la LEGALITÀ organizzata, è davvero lodevole che l’intera comunità di Andria abbia celebrato con orgoglio la costituzione dell’associazione antiracket». Lo scrive in una nota il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«È un segno tangibile dell’impegno della città nel contrastare le attività criminali e promuovere la legalità. Sono pienamente d’accordo sul fatto che l’associazione dovrebbe diventare un punto di riferimento per tutti i commercianti e gli imprenditori vittime di estorsioni, e il suo obiettivo di rafforzare la cultura della legalità sin dalle scuole è essenziale per costruire una comunità più sicura e prospera. La lotta contro la corruzione e ogni ostacolo allo sviluppo delle imprese e della società è fondamentale per il progresso di Andria in tutti i settori».