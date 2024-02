ZES Unica, tra opportunità e incertezze: questo il leitmotiv della conferenza stampa di questa mattina a Palazzo di Città in preparazione all’incontro sulla ZES Unica che si terrà giovedì 22 febbraio (alle ore 17.30 al Laboratorio Urbano ex Mattatoio di via Canosa) a cui prenderanno parte gli imprenditori del territorio e il Commissario Manlio Guadagnuolo, insieme al sindaco Giovanna Bruno e l’assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto. Un incontro su sollecitazione del mondo imprenditoriale.

«Dobbiamo fare chiarezza il più possibile – spiega il sindaco Giovanna Bruno – E’ un’ulteriore questione che purtroppo ci troviamo ad affrontare. In un momento in cui gli imprenditori devono avere la necessità di comprendere con immediatezza estrema, visti i tempi ristretti, sia le procedure sia anche i tempi ed i modi per quel che concerne i finanziamenti, cosa accade invece? A livello centrale li facciamo piombare in un clima di assoluta incertezza. Questo nuovo incontro si svolge tra l’altro alla vigilia anche di un cambio completamente di impostazione perché dal 1° marzo la ZES sarà unica e probabilmente ci sarà un Commissario unico; quindi, anche chi è stato finora l’interlocutore potrà non essere più lo stesso. Non ci sono ancora i dettagli sulla piattaforma di riferimento ma i nostri Uffici comunali, già oberati da tanto altro, devono ora farsi carico anche di una tempistica strettissima, circa sei mesi soli, per poter incassare le richieste e le proposte degli Imprenditori, girarle all’unica PEC in questo momento utilizzabile: insomma davvero, dal punto di vista procedurale, un grande ginepraio. Noi vogliamo fare chiarezza cercando di recepire tutti quelli che sono i dubbi dei nostri imprenditori al fianco dei quali siamo, come istituzione, come amministrazione, in assoluta sinergia».

Alla conferenza in Sala Giunta hanno preso parte, oltre al sindaco Giovanna Bruno ed all’assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella, Confcommercio con il suo presidente l’imprenditore Claudio Sinisi, l’Associazione Imprese Pip Andria con il presidente e imprenditore Michele Losito ed il referente Vincenzo Caldarone e l’imprenditore Felice Gemiti, presidente di Amici per la Vita – onlus.