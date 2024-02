Obiettivo principale è stato quello di informare per prevenire tumori della pelle o melanomi. Un doppio appuntamento organizzato dal Calcit dal titolo “Salviamoci la pelle”. Si è partiti da una giornata di sensibilizzazione all’interno di una gremita sala consiliare del Comune di Andria con una relazione del Prof. Paolo Romita della Clinica Dermatologica dell’Università degli studi di Bari.

Durante l’incontro c’è stata poi anche la prenotazione per visite di screening gratuiti con il controllo nevi che si terrà sabato 24 febbraio all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con voi” della Misericordia di Andria. Oltre 50 quelle già inserite in calendario per il prossimo weekend ma sono molte altre le richieste con probabilmente una nuova giornata. Il primo evento di tipo scientifico del 2024 per il Calcit di Andria in un’annata in cui si celebreranno i 40 anni di attività dell’associazione che si occupa di malati oncologici sul territorio.

Alla presenza delle massime autorità cittadine tra cui anche il sindaco Giovanna Bruno, l’evento ha potuto contare su una ampia condivisione da parte di una rete del terzo settore che negli anni si sta costruendo a partire proprio dal Calcit. Importante anche la presenza del FAVO, la Federazione delle Associazione di Volontariato in Oncologia di cui il Calcit fa parte.

Il servizio di News24.City.