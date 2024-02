Quale Fidelis Andria per la prima volta in panchina di Giuseppe Scaringella da allenatore capo? È l’interrogativo che accompagna Donida e soci alla trasferta di domenica prossima sul campo della capolista Team Altamura, derby che Telesveva trasmetterà in diretta tv sul canale 18 e social. Tutto si può dire meno che i giorni che hanno seguito il 4 febbraio, data dell’ultima partita ufficiale in campionato – lo 0-1 contro il Martina costato la panchina a Pasquale De Candia – siano stati poveri di avvenimenti: la Fidelis ha avviato il dialogo con Ciro Danucci, pista per la panchina tramontata prima dello scorso weekend nonostante la presenza dell’allenatore sugli spalti del Degli Ulivi per assistere alla partita con il Trapani, ha perso in rimonta e tra le polemiche arbitrali in Coppa con Scaringella in panchina nonostante l’esonero di De Candia non fosse mai stato comunicato, e infine ha deciso di virare sulla soluzione “interna” per dirigere la squadra nelle 12 giornate che separano dal termine della regular season.

Definito l’interrogativo legato all’allenatore, con Scaringella che ad Altamura sconterà la prima di quattro giornate di squalifica con la conseguente presenza in panchina del nuovo vice Giammarco Frezza, volto noto alla platea biancoazzurra per i trascorsi da calciatore con la Fidelis, sarà tempo di soddisfare quello riguardante l’assetto tattico. Probabile che si ripara dalla difesa a 4 vista in Coppa, con i possibili rientri dal primo minuto di Silvestri al centro, dove sarà assente per squalifica Telera, e con corsa a tre per due posti in fascia tra Lauriola, Riefolo e Padalino per le maglie destinate ai classe 2004. Out anche Giambuzzi, squalificati. In mediana, con Feola fuori dai giochi perché fermato dal giudice sportivo, chiede spazio Cancelli accanto a Bottalico. In questo caso la maglia under restante sarà sugli esterni, con un posto da assegnare tra Cecere e Venanzio e Russo dall’altra parte. Davanti piena libertà di azione a Strambelli con uno tra Piccioni Michele Scaringella riferimento avanzato. Da non sottovalutare piani B che portano all’impiego di una difesa a tre o di una seconda punta in più come Alfredo Varsi. Tutte ipotesi valide a valle di due settimane ricche di nubi da diradare.