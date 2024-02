L’assessorato alla Mobilità e Traffico del Comune di Andria comunica che, stanti i lavori in corso per la sostituzione, manutenzione e costruzione di reti gas e attività di pronto intervento, dal 17 febbraio al 31 marzo prossimi le zone di via Lissa, via Custoza e via Vecchia Barletta saranno oggetto di importanti variazioni veicolari.

In particolare:

– via Custoza dal civico 47 al civico 27 chiusura al traffico dal 19 al 29 febbraio

– via Custoza civico 27 angolo via Lissa civico 97 chiusura al traffico dal 27 al 29 febbraio

– via Lissa dal civico 97 al civico 121 chiusura al traffico dal 29 febbraio all’8 marzo.

Via Vecchia Barletta, invece, attualmente interessata dai lavori di interramento e di

posizionamento delle interferenze, resterà chiusa al traffico fino al prossimo 31 marzo.

«Al fine di consentire la circolazione veicolare sia in entrata che in uscita dalla città – aggiunge l’assessore Colasuonno – sarà predisposta opportuna segnaletica stradale. Ringraziando i cittadini per la pazienza e la collaborazione, ricordiamo che in caso di avversità meteo le date citate verranno posticipate. Si tratta, come sapete, di lavori necessari per una prospettiva che a breve termine migliorerà la nostra viabilità».