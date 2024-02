Primi passi verso la XVI^ edizione di Qoco, Un filo d’olio nel piatto il concorso internazionale per giovani cuochi tornato dopo diversi anni di assenza ad animare la primavera sul territorio di Andria. Ieri la prima pietra dell’edizione 2024 che si svolgerà dal 22 al 24 marzo nella città federiciana. Una visita ufficiale presso il quartier generale del COI (Consiglio Olivicolo Internazionale) a Madrid con la delegazione andriese guidata dal Sindaco Giovanna Bruno.

Un comune percorso futuro per la costruzione di nuove progettualità con un obiettivo fondamentale come quello di sostenere e promuovere un’autentica cultura dell’olio dell’oliva come rimarcato a più riprese dal direttore esecutivo del COI Jaime Lillo Lopez

Lo scorso anno per la prima volta il COI ha patrocinato l’iniziativa andriese dando ulteriore lustro ad un progetto bandiera per promuovere la qualità dell’olio extravergine d’oliva prodotto in terra andriese. Nella scorsa giuria ci fu la partecipazione di Mercedes Fernandez responsabile dell’unità di standardizzazione e ricerca del COI.

I dettagli sulla sedicesima edizione di Qoco sono stati illustrati dall’assessore alle radici del comune di Andria Cesare Troia.

Il servizio completo su News24.City.