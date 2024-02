Bottiglie di plastica, vetro, buste di frazione organica, tubi di irrigazione, capi di abbigliamento, barattoli di vernice ed ogni altro genere di rifiuto che si possa immaginare. No, non siamo all’interno di una discarica ma in zona via Lagnone Santa Croce, alla periferia di Andria. Una strada a ridosso del centro abitato, trasformata da incivili “sporcaccioni” in un immondezzaio a cielo aperto. A riparare allo scempio provocato dai soliti nemici dell’ambiente, gli operatori della Sieco-Gial Plast, l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana, intervenuti questa mattina, su richiesta del Comune, per una nuova operazione di pulizia straordinaria.

L’iniziativa, che ha già fatto tappa in altre zone periferiche della città, proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di porre rimedio ad un fenomeno purtroppo diffuso e difficile da contrastare, come quello dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

E per chi sarà sorpreso a gettare i propri rifiuti dove capita, in città come nelle campagne, sono in arrivo multe salatissime.

Il servizio completo su News24.City.