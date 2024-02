Al tramonto di una stagione olivicola che ha fatto registrare numeri e remunerazioni da record per l’extravergine pugliese in generale e per quello andriese in particolare, ecco la ciliegina sulla torta, rappresentata dalla visita ufficiale di una delegazione municipale – guidata dalla sindaca, Giovanna Bruno e dall’assessore alle radici, Cesare Troia – presso il quartier generale del Consiglio Oleicolo Internazionale a Madrid. A ricevere la delegazione andriese ci sarà la massima autorità del Coi, il direttore esecutivo Jaime Lillo Lopez, che farà gli onori di casa insieme alla responsabile dell’Unità di Standardizzazione e Ricerca, Mercedes Fernandez.

“Essere ricevuti a Madrid in forma ufficiale – ha commentato la prima cittadina andriese, Giovanna Bruno – è per noi motivo di legittimo orgoglio, giacchè rappresenta un forte riconoscimento verso la nostra Terra, la più olivetata di Europa, e verso il comparto dell’olivicoltura locale che costituisce l’indiscusso traino della nostra economia. Ma c’è di più. In tale circostanza avremo l’opportunità di presentare da un palcoscenico internazionale la XVI edizione di “Qoco – Un Filo d’ Olio nel Piatto” Concorso per giovani Cuochi dell’Euro Mediterraneo, in calendario nella nostra città il 22, 23 e 24 marzo prossimi”.

“Per l’edizione 2024 di Qoco non poteva esserci battesimo più prestigioso – ha ricordato l’assessore alle radici, Cesare Troia. Già nella scorsa edizione il Coi aveva accordato, fatto di per sé eccezionale, il suo alto patrocinio al Concorso, inviando anche un suo rappresentante in giuria, nella persona della dottoressa Mercedes Fernandez. Quest’anno, invece, non solo ha inteso riconfermare il Patrocinio all’iniziativa, ma ha voluto ospitare nella sua sede istituzionale la conferenza stampa di lancio dell’evento, con ciò confermando la riconosciuta dimensione internazionale della kermesse elaiogastronomica andriese”.

Alla cerimonia madrilena presenzierà anche Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, partner storico del Concorso.