Torna la Coppa Italia Serie D, torna in campo anche la Fidelis Andria di scena nuovamente allo stadio “Degli Ulivi” per i quarti di finale. L’avversario è il Trapani, squadra ben più quotata sulla carta ma alle prese con alcune defezioni di formazione. Momento non semplice anche in casa Fidelis viste le ore di riflessione attorno al tecnico Pasquale De Candia, motivo per cui non sarà presente in panchina. Squadra affidata al vice Giuseppe Scaringella. Segui la diretta testuale qui sotto.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA – TRAPANI, 1-2

FIDELIS ANDRIA, 4-4-2: Baietti; Riefolo, Donida, Ferrara, Lauriola; Russo, Feola, Bottalico (Cancelli 22′ st), Venanzio (Cecere 18′ st); Strambelli, Scaringella (Varsi 28′ st). A disposizione: Fratti, Ponzo, Martinez, Quitadamo, Piccioni, Padalino. Allenatore Giuseppe Scaringella.

TRAPANI, 4-3-3: Antonini; Pino, Cristini, Gelli, Morleo; Acquadro (Bollino 23′ st), Crimi (Palermo 29′ st), Bova (Ba 29′ st); Balla, Samake (Convitto 13′ st), Kragl. A disposizione: Ujkaj, Liepins, Sabatino, Pipitone, Sartore. Allenatore Alfio Domenico Torrisi.

ARBITRO: sig. Saffiotti della sez. di Como, assistenti Brizzi (Aprilia) e Pancani (Roma 1).

MARCATORI: Donida 17′ pt (F), Convitto 49′ st e 51′ st (T)

NOTE: ammonito Acquadro (T), Bottalico (F)

LA DIRETTA TESTUALE

1′ Partiti con il primo tempo!

3′ Occasione Trapani! Crimi pescato in posizione regolare in area, si gira e conclude, Baietti respinge. Sulla ribattuta arriva Kragl ma l’azione si spegne sul fondo.

14′ Altra occasione per i siciliani, botta dalla distanza di Acquadro, Baietti si rifugia in angolo in tuffo. Dal corner, colpo di testa centrale di Gelli, Baietti in presa sicura.

17′ GOL FIDELIS ANDRIA! Punizione di Strambelli sulla traversa, sul pallone si avventa Donida che deposita la palla in rete. 1-0 al “Degli Ulivi”.

24′ Reazione Trapani con Kragl, l’attaccante si è accentrato da destra e ha calciato col sinistro, tiro a lato di non molto.

26′ Occasione Fidelis! Ottimo inserimento di Venanzio in area, conclusione ribattuta da Antonini, possesso ancora Fidelis e pallone a Russo che calcia forte: tiro deviato in corner.

33′ Trapani pericoloso in area Fidelis, opportunità per Balla – a pochi passi dalla porta – murato dall’intervento tempestivo della difesa.

45′ Concessi 2 minuti di recupero.

FINE PRIMO TEMPO AL “DEGLI ULIVI”, LA FIDELIS CONDUCE 1-0 SUL TRAPANI

1′ Al via il secondo tempo al “Degli Ulivi”!

13′ Conclusione da lontano di Kragl (schema da corner) para sicuro Baietti.

26′ Azione manovrata del Trapani, Bollino appoggia al limite la sfera per Convitto, conclusione debole e centrale, preda di Baietti.

27′ conclusione di Scaringella da fuori area, Antonini si distende e agguanta la sfera.

40′ Occasione Trapani! Conclusione ravvicinata di Kragl, Baietti devia con il piede coprendo bene il suo palo.

45′ Concessi 6 minuti di recupero.

46′ Ripartenza Trapani, Bollino entra in area poi calcia debolmente. Sfera tra i guantoni di Baietti.

49′ IL PAREGGIO DEL TRAPANI. Azione insistita dei siciliani, pallone nel mezzo, sul secondo palo Convitto tutto solo mette la palla in porta.

51′ RADDOPPIO DEL TRAPANI. Ancora Convitto, doppietta e rimonta completata dei siciliani che vedono la semifinale. 1-2 il punteggio.

FINE PARTITA. Al “Degli Ulivi” passa il Trapani in rimonta. I siciliani giocheranno semifinale.