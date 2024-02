E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il nuovo “Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale” rivolto a giovani di età compresa tra il 18 e i 28 anni compiuti. Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita personale offerta ai giovani che consiste in un impegno continuativo di 12 mesi per un fine solidaristico nell’ambito di specifici progetti con un rimborso mensile pari a 507,30 euro. La finalità principale del Servizio Civile Universale è quella di concorrere alla difesa della patria, non con mezzi militari, ma attraverso la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione della cooperazione a livello nazionale e internazionale, la salvaguardia del patrimonio della Nazione – con particolare riferimento all’ambiente, il contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che vi partecipano.

Nell’ambito del Bando ordinario, FAVO recluta 340 volontari in 3 progetti nazionali. Uno di questi riguarda anche il Calcit di Andria che per la seconda volta potrà contare sui giovani del servizio civile nel proprio organigramma e nelle proprie attività. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 febbraio 2024 alle ore 14:00, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’ indirizzo https:// domandaonline.serviziocivile. it.

Sui siti internet del Dipartimento https://www. politichegiovanili.gov.it/ e w ww.scelgoilserviziocivile.gov. it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Ricordiamo che è possibile presentare domanda per un solo progetto di Servizio Civile e consigliamo di leggere attentamente il Bando prima di inviare la domanda.