«L’elezione del sindaco di Andria Giovanna Bruno alla vicepresidenza della comunità parco dell’Alta Murgia è una buona notizia per la città di Andria e per tutto il territorio della Bat». Così il segretario provinciale Bat del partito Democratico Lorenzo Marchio Rossi e il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale Filippo Caracciolo.



«Giovanna Bruno – affermano Marchio Rossi e Caracciolo – lavorerà al fianco del presidente della comunità Antonio Decaro e saprà certamente dare un apporto fondamentale nel processo di valorizzazione delle potenzialità incredibili legate al nostro GeoParco, unico per le sue ricchezze ambientali e naturalistiche».



«Al sindaco di Andria e al nuovo consiglio direttivo eletto auguriamo un buon lavoro, sicuri di quello che sarà il loro fondamentale apporto sulla strada della crescita dell’ente».