Riportiamo di seguito un estratto della nota diffusa sui propri social dal sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in merito al tema della manutenzione stradale in città. Inoltre ci sono novità importanti per la tangenziale.

«Continua la progettazione del piano di manutenzione delle nostre strade urbane ed extra-urbane. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo: finito il finanziamento regionale, abbiamo stanziato 400.000 euro dal nostro bilancio per lavori stradali in corso di esecuzione da parte di Multiservice. Stiamo appaltando lavori per 800.000 euro per ulteriori manutenzioni stradali (in esecuzione già in primavera inoltrata) e abbiamo rinvenuto 1.300.000 euro di un vecchio mutuo (mai finalizzato!) per la tangenziale e stiamo completando la progettazione per iniziare a mettere mano, tra pochi mesi, sul tratto più dissestato, circa 3 km di lavori. Ma non finisce qui: perché stiamo contestualmente operando per individuare un ulteriore finanziamento che ci consenta di mettere in sicurezza la tangenziale anche per la parte restante».