Erano scesi in piazza già nel mese di luglio, e poi ancora ad ottobre a Bari dinanzi alla sede del Consiglio regionale. Stamane si sono dati nuovamente appuntamento davanti all’ospedale “Bonomo” di Andria, accompagnati dalle sigle sindacali, per portare avanti la loro protesta. Sono i lavoratori ed ex somministrati della Sanitaservice, che svolgono servizi di pulizia ed igienizzazione presso le strutture ospedaliere della Asl Bt, tornati a manifestare in attesa dell’approvazione, da parte delle istituzioni regionali, del nuovo “business plan” o piano industriale. Il documento sbloccherebbe le assunzioni di nuove unità lavorative, necessarie a colmare le gravi carenze di personale.

Servizi spesso ridotti al minimo, garantiti dal personale Sanitaservice attraverso ore di straordinario e carichi di lavoro insostenibili, rispetto agli ambienti da igienizzare e sanificare in tutte le strutture ospedaliere e territoriali della ASL BT.

Nei mesi scorsi erano arrivate garanzie circa l’approvazione del nuovo busines plan in tempi brevi. Un impegno “strappato” dai lavoratori alla Regione ma non mantenuto.