Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio ha convocato per domani 30 gennaio alle ore 16 la seduta di Consiglio dedicata alla discussione e approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e documenti allegati (art.11 Dlgs n. 118/2011).

«Si tratta di un appuntamento importante per la vita amministrativa della città – spiega l’assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella – perché per la prima volta riusciamo a portare in aula il Bilancio di previsione a inizio anno, mostrando l’impegno degli uffici nel tradurre le idee e gli obiettivi che è intendimento di questa amministrazione perseguire in questo 2024. Presentare un bilancio di previsione adesso significa in sostanza consentire agli uffici di lavorare con serenità sapendo in anticipo come e dove intervenire».

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questa sera invece tappa a San Valentino per la Giunta in Quartiere (ore 19): dopo Montegrosso e il centro storico, sindaco e assessori saranno nei locali della Parrocchia di San Riccardo per un confronto diretto con la comunità cittadina.

La “Giunta in Quartiere” è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.