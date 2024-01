E’ la cosiddetta viabilità limitrofa ed al servizio della nuova stazione ferroviaria di Andria Sud, il tratto che porta dall’arteria principale via Bisceglie alla stazione sino ad arrivare alla prosecuzione di via Paganini ora interrotta dopo il raddoppio dei binari. Ma è anche una viabilità che dall’apertura della stazione non ha vissuto momenti particolarmente felici in particolare per l’illuminazione pubblica. E’ da ormai diversi mesi, infatti, che di sera è davvero problematico raggiungere a piedi o in bicicletta da quell’arteria la stazione periferica andriese, l’unica in realtà attiva nella città federiciana in attesa della conclusione dei lavori di interramento. Alla base dell’oscurità, come spiegato dall’ente comunale, c’è stato un importante e ripetuto furto di cavi di rame che hanno mandato in tilt il sistema con il conseguente buio serale.

Nel periodo invernale, inevitabilmente, si sono moltiplicate le segnalazioni di pendolari che giungono dal quartiere Maraldo e che sono costretti a superare la barriera ferroviaria per entrare nella stazione dal lato di via Mozart. Un problema all’attenzione dell’ente, come ci spiega anche l’assessore ai lavori pubblici Mario Loconte, ma i costi di ripristino non sono certo irrisori (non è come cambiare una singola lampadina), e bisogna soprattutto trovare una soluzione per mettere in sicurezza la rete ed evitare altri furti. Nel frattempo però resta il grande disagio dei cittadini di quell’area della città che chiedono a gran voce un rapido intervento per evitare che si possa incorrere in problemi ben più importanti per chi si dovesse avventurare nel percorrere quell’area divenuta comunale a marzo del 2020 dopo la conclusione dei lavori di realizzazione della stazione ad opera di Ferrotramviaria.