Non si ferma il lavoro delle Guardie Campestri anche in questi ultimi giorni della campagna olivicola, dove prosegue incessante il servizio in favore degli associati del locale Consorzio, in alcuni frangenti ancora impegnati nelle operazioni di raccolta.

Due distinti tentativi di furto, precisamente nei pressi delle contrade “Zaganellaro” e “Ponte Liso”, sono stati sventati nel pomeriggio di Venerdì 26 Gennaio.

Grazie alla tempestiva azione delle pattuglie delle Guardie Campestri, in giro di perlustrazione nell’ambito dei controlli di rito disposti dall’Ufficio Comando, diversi individui di nazionalità extracomunitaria venivano sorpresi all’interno dei fondi, dandosi successivamente alla fuga alla vista delle pattuglie, lasciando sul terreno teli, sacchi già ripieni e mazze.

Il totale del quantitativo di olive recuperato ammonta ad oltre 8 quintali, prontamente restituiti al legittimo proprietario.