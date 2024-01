Si sono concluse, presso il Liceo Carlo Troya, le lezione introduttive al Progetto di scavi archeologici presso Egnazia.

Si tratta di un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, teso a valorizzare le specifiche competenze storiche, storico-artistiche e letterarie che gli studenti iscritti all’indirizzo classico hanno maturato durante il loro percorso di studi.

L’iniziativa è stata voluta ed organizzata grazie alla convenzione che la scuola ha stipulato con l’Università degli Studi di Bari e che consentirà a 15 studenti del quarto anno del liceo classico di partecipare a settembre 2024, per una intera settimana, alla campagna di scavo nel Parco Archeologico di Egnazia.

Una opportunità per interagire con professionisti tra ricercatori, dottori di ricerca, archeologi, studenti della scuola di specializzazione e gruppi di studenti provenienti da tutta Italia, oggi guidati dal Prof. Gianluca Mastrocinque, Professore Associato di Archeologia Classica dell’Università degli Studi di Bari.

Attraverso questa notevole esperienza didattica dello scavo, gli studenti avranno la possibilità di effettuare lo scavo stratigrafico di numerosi settori dell’impianto urbano antico, ma anche cimentarsi nei laboratori per il restauro preliminare e lo studio dei materiali (ceramica, metalli, vetri, intonaci di rivestimento), nell’analisi delle monete e delle iscrizioni, nelle indagini archeozoologiche e paleoantropologiche e in tutto il lavoro di diffusione dei risultati della ricerca. Una sollecitazione al consolidamento del rigoroso metodo scientifico, delle competenze di comunicazione, delle capacità di lavorare in team e di condividere i frutti dell’impegno profuso.

I ragazzi del Liceo Carlo Troya, così, in queste giornate hanno vissuto l’esperienza dello scavo archeologico attraverso la loro fantasia e le conoscenze storiche, in attesa di coronare il sogno di impugnare la trowel archeologica a settembre e di effettuare un percorso di PCTO perfettamente in linea con i desideri dei loro cuori di tredicenni, quando hanno scelto di iscriversi all’ indirizzo classico per vedere applicate concretamente le loro conoscenze classiche nel ritrovamento di antiche testimonianze.

Un arricchimento personale e un ponte per scelte universitarie ancora più consapevoli.