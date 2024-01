Il Consiglio è tornato a riunirsi alle 18,30 circa per discutere e votare la nota di aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). Il DUP, infatti, approvato nel Consiglio Comunale del 28 settembre 2023, è tornato in aula oggi con la prevista Nota di Aggiornamento contenente alcune variazioni proposte dagli Uffici relative al: settore “personale”, dove viene riformulata la programmazione che sarà approvata con il P.I.A.O.; settore “ambiente”, dove si amplia la categoria degli animali “randagi” per i quali sono previsti interventi; “pianificazione urbanistica”, sono stati inserite attività conseguenziali all’assegnazione dei Lotti nella zona P.I.P.; infine, per il settore “Tributi”, tra gli obiettivi operativi del DUP è stata eliminata l’ipotesi di “affidamento del servizio in concessione”. La N.A. del DUP è stata approvata con il voto favorevole di 17 consiglieri di maggioranza, un solo voto contrario e 11 astenuti. Dichiarata parimenti l’immediata esecutività del provvedimento.

«Il DUP e la Nota di Aggiornamento costituiscono provvedimenti propedeutici alla discussione e approvazione del Bilancio di previsione – spiega l’assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella – E’ fondamentale partire dalle Linee Operative e dalle previsioni contenute nel DUP per rendere realizzabili gli obiettivi contenuti nello stesso Documento. Con riferimento al settore Tributi, va precisato che l’Amministrazione ha innanzitutto istituito il settore autonomo distinguendolo dal settore finanziario, quindi ha potenziato lo stesso con l’assunzione del nuovo dirigente che ha provveduto con tutto l’Ufficio ad una ricognizione delle annualità da recuperare. Da ultimo, nel mese di dicembre 2023, invece di affidare i ruoli ad Agenzia delle Entrate Riscossione si è pensato di gestire in proprio questa fase grazie all’affidamento all’”Andreani s.p.a.” della predisposizione, notifica e gestione delle ingiunzioni di pagamento». Il Bilancio di Previsione sarà discusso e nella seduta di consiglio comunale del prossimo 30 gennaio.

La seconda seduta di Consiglio si è aperta con la discussione di interpellanze e interrogazioni, ed ha proceduto anche al rinnovo delle consulte comunali.