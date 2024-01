È stato pubblicato il Bando per la partecipazione al Servizio Civile Universale 2024/2025 e, come ogni anno, AVIS Comunale Andria prende parte al progetto “SCUola di dono”, mettendo a disposizione la propria sede per far vivere questa esperienza ai ragazzi che presenteranno la propria candidatura.

(Codice progetto PTCSU0007223010894NXTX / Codice Sede 147389).

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni, dura complessivamente 12 mesi e prevede un impegno flessibile di 25 ore settimanali, suddivise su 5 giorni lavorativi, in base alle esigenze del singolo e dell’Associazione. Durante l’anno sono previsti diversi incontri formativi che accresceranno le esperienze dei singoli.

Ad AVIS Comunale Andria verranno assegnati 3 volontari. I giovani ritenuti idonei ed assegnati alle varie sedi riceveranno dal Dipartimento per le Politiche Giovanili un assegno mensile di € 507,30. Ad essi la legge prevede anche che sia riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici.

Il Bando scade alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Per iscriversi è necessario, accedere alla Piattaforma DOL tramite il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

È possibile presentare domanda per un unico ente tra quelli che aderiscono al progetto di Servizio Civile Universale. La domanda può essere annullata in qualsiasi momento, fino al giorno precedente la data di scadenza.

Se sei interessato a diventare volontario per AVIS e non sai come iniziare, puoi iscriverti ad un corso online che si terrà il giorno 27 gennaio 2024 alle ore 09.30 compilando il seguente Form: https://bitly.ws/3aheC

Per maggiori informazioni e per scoprire le opportunità che la sede di AVIS Comunale Andria offre ai volontari del SCU, i candidati sono invitati a passare dalla sede in Via Stefano Iannuzzi 7 o a visionare la pagina social su Instagram e Facebook “avisandriaodv”. In alternativa puoi contattare il numero Whatsapp: 3207812057 o il numero fisso: 0883/559063.