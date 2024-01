Amaro risveglio questa mattina per il Forum Ricorda e Rispetta di Andria che sta realizzando un bosco urbano in un’area concessa dal Comune e che sarà intitolato ad Enza Angrisano, la donna uccisa dal marito a fine novembre. Alcuni vandali, infatti, hanno divelto e piegato alcuni pali che si stanno installando in questi giorni per consentire di recintare l’intera area.

Un brutto risveglio non tanto per il valore economico dei danni ma essenzialmente perché la realizzazione del bosco urbano, che conterà su oltre 100 alberi donati dai cittadini andriesi negli scorsi mesi, vede una importante partecipazione volontaria all’attività da parte di maestranze e da parte dei ragazzi del Centro di Salute Mentale della ASL BT oltre che degli appartenenti al Forum stesso.

Un progetto che consentirà di dotare un’area abbandonata di un vero e proprio giardino con terrazzamento, camminamenti, alberi ed arbusti.

Il servizio di News24.City.