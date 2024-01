Tempo di ottavi di finale di Coppa Italia Serie D per Fidelis Andria e Cavese, in campo alle ore 15 allo stadio “Degli Ulivi”. Segui la diretta testuale e il tabellino.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA-CAVESE, 3-1

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Baietti; Ferrara, Telera, Padalino; Russo, Bottalico (Quitadamo 39′ st), Cancelli (Feola 15′ st), Cecere, Giambuzzi (Scaringella 45′ st); Varsi (Strambelli 27′ st), Sasanelli (Ponzo 29′ st). A disposizione: Fratti, Silvestri, Venanzio, Lauriola. Allenatore: Pasquale De Candia.

CAVESE, (3-5-2): Provitolo; Fraraccio, Magri (Buschiazzo 18′ st), Derosa; Faella (Mercurio 38′ st), Antonelli, Lops, Konate (Sette 1′ st), Polanco (Collura 27′ st); Gueye, Felleca (Addessi 1′ st). A disposizione: Barone, Di Piazza, Natale, Barone. Allenatore: Daniele Cinelli.

ARBITRO: Giuseppe Lascaro della sez. di Matera, assistenti Claps (Potenza) e Lombardi (Chieti).

MARCATORI: Varsi 34′ pt / 16′ st, Strambelli 42′ st (F), Lops 31′ st su rigore (C)

NOTE: ammoniti Cancelli 18′ pt, Giambuzzi 36′ pt, Ferrara 30′ st (F), Antonelli 33′ st, Sette 47′ st (C), espulso Magri dalla panchina 18′ st (C)

LA DIRETTA TESTUALE

Triplice fischio, vince la Fidelis Andria 3-1! I federiciani volano ai quarti di finale di Coppa Italia Serie D. L’avversario sarà il Trapani.

49′ Occasione Cavese, Addesso tutto solo davanti a Baietti, il portiere in maglia andriese esce coi tempi giusti.

45′ Ultimo cambio Fidelis: fuori Giambuzzi, dentro Scaringella. Concessi 4 minuti di recupero.

43′ Accusa il colpo la Cavese, occasione anche per Russo, sinistro a lato.

42′ TERZO GOL FIDELIS ANDRIA, ha segnato Strambelli! Rete che nasce da un grave errore di Provitolo. 3-1 al “Degli Ulivi”

41′ Altra occasione per l’Andria: punizione di Strambelli che sorprende il portiere, Provitolo la mette in angolo.

40′ Conclusione di Giambuzzi, piuttosto defilato, sfera tra le braccia di Provitolo.

38′ Ultimo cambio per la Cavese: dentro Mercurio, fuori Faella. Cambio anche per la Fidelis: dentro Quitadamo, fuori Bottalico.

37′ Sugli sviluppi delle stesso angolo, calciato da Strambelli, altro tiro di Bottalico questa volta debole e centrale.

36′ Occasione Fidelis! Azione in ripartenza, conclusione mancina di Bottalico e super intervento di Provitolo. Pallone in corner.

33′ Ammonito Antonelli, fallo su Ponzo. Primo giallo per i campani.

31′ GOL Cavese, ha segnato Lops! I campani accorciano le distanze dagli 11 metri. 2-1.

30′ Calcio di rigore per la Cavese! Contatto Gueye-Ferrara, l’arbitro indica il dischetto e ammonisce il difensore di casa.

28′ Tiro a giro di Sasanelli, impreciso, pallone alto. Dopo l’azione Sasanelli lascia il campo, al suo posto entra Ponzo.

27′ Cambio per Varsi, uscito tra gli applausi del “Degli Ulivi”. Al suo posto Strambelli. Sostituzione anche per la Cavese: fuori Polanco, dentro Collura.

24′ Fidelis ad un passo dal tris: bella combinazione sulla destra che permette a Russo di involarsi, passaggio al centro per il solissimo Varsi, intervento in recupero tempestivo di Buschiazzo che evita il terzo gol.

22′ Punizione Fidelis, colpo di testa di Ferrara da buona posizione, centrale, pallone preda di Provitolo.

18′ Espulso Magri per proteste nella Cavese, rosso che arriva dopo il cambio (al suo posto è entrato Buschiazzo).

16′ GOL della Fidelis Andria! Ancora Varsi, doppietta per lui. Rete siglata in acrobazia. E’ 2-0 al “Degli Ulivi”.

14′ Occasione Cavese, Addessi ha spazio in area per calciare ma alza troppo la mira.

6′ Chance per la Cavese, azione insistita in area avversaria e conclusa con il tiro di Addessi, para in presa Baietti.

4′ Fidelis vicino al raddoppio: corner calciato da Bottalico e colpo di testa di Giambuzzi che sfiora il palo.

3′ Cecere lanciato a rete fermato dall’uscita coi tempi giusti di Provitolo. Sospetta trattenuta in precedenza per il calciatore in maglia andriese.

1′ E’ iniziato il secondo tempo! Novità in campo per la Cavese: dentro Sette e Addessi, fuori Konate e Felleca.

Fino primo tempo al “Degli Ulivi”, Fidelis in vantaggio 1-0 sulla Cavese grazie al gol di Varsi (34′).

45′ Buon momento per la Cavese. Lops trova un varco in area, Giambuzzi lo chiude tempestivamente prima della conclusione in porta. Assegnato 1 minuto di extra time.

43′ Ancora un colpo di testa di Antonelli, su invito di Derosa, pallone a lato.

41′ Colpo di testa da buona posizione di Antonelli, tentativo impreciso.

40′ Ancora Varsi pericoloso con una conclusione che non inquadra lo specchio (è stato lo stesso attaccante a recuperare palla a centrocampo e a involarsi verso l’area avversaria).

38′ Reazione Cavese: punizione di Derosa di poco alto sulla traversa.

36′ Ammonito Giambuzzi, il secondo giallo per la Fidelis Andria.

34′ GOL della Fidelis Andria: ha segnato Varsi! E’ l’attaccante ad avere la meglio in area avversaria dopo un rimpallo, il, cross è di Sasanelli. 1-0 al “Degli Ulivi”.

24′ Tiro dalla distanza di Konate, forte e alto.

20′ Traversa Cavese, decisivo il tocco di Baietti sulla conclusione di Felleca.

19′ Punizione di Lops verso la porta, la difesa mura in corner.

18′ Ammonito Cancelli (F), fallo su Felleca.

5′ Primo squillo della Fidelis: conclusione di Cecere dal limite, traiettoria alta di non molto.

1′ Partiti!