«A tutto il personale dell’UOC Neurochirurgia del Bonomo di Andria un sentito grazie, perché le cure non sono solo i medicinali ma anche i sorrisi, le parole di conforto, gli occhi attenti e la vicinanza affettuosa». Sono le parole di gratitudine di una ex paziente del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Bonomo” di Andria, riportate per iscritto in una lettera. Una donna di 60 anni, tranese, dimessa di recente, che ha voluto esprimere il suo pensiero d’affetto dopo un periodo di ricovero nella struttura federiciana. I ringraziamenti sono per tutta l’equipe che l’ha affiancata in questo periodo di degenza.

«Siete stati una seconda famiglia. Grazie a un’equipe medica che ha sempre mostrato presenza, disponibilità e professionalità dal responsabile dott. Domenico Catapano ai suoi colleghi dott. Carmine Iaffaldano, dott. Mario Bianco, dott. Diaferia, dott. Paradiso, dott. Crudele, dott.ssa Carmen Bruno, dott.ssa Claudia Pennisi, dott.ssa Stefania Davanzo. Non è solo la bravura che fa un medico ma anche la sua umanità, la dedizione che mette in ogni gesto, la dolcezza dello sguardo e la rassicurazione del sorriso. Da non sottovalutare la grande famiglia composta dal personale infermieristico, OSS e ausiliari che regala in ogni momento l’arcobaleno ai pazienti. Grazie a una vera squadra che mi ha fatto sentire una privilegiata, a voi che siete stati splendidi. Un immenso e sentito pensiero di gratitudine a un team di professionisti impareggiabile che ha portato umanità ed empatia in momenti davvero difficili, donando sempre affetto e umanità», conclude la lettera.