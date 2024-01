Nel ricordo dell’indimenticabile compagna di vita, il Sig Giovanni CASIERO, consorte della amatissima prof.ssa Rosa BATTAGLIA, ha destinato alla Scuola una somma significativa per l’arricchimento del laboratorio di arte della Sc. sec di 1^ grado “Cafaro”.

“Un gesto di generosità che commuove e che farà rivivere il ricordo di Rosa nei nostri alunni e in tutti noi. Esprimo, a nome di tutta la Comunità scolastica, sentiti ringraziamenti al Sig. Casiero per il nobile gesto, con la promessa che il laboratorio di arte continui a regalare ai nostri studenti efficaci e variegate esperienze di apprendimento e che l’ARTE continui ad essere un potente strumento di espressione e di scoperta, nel solco tracciato dalla prof.ssa Battaglia, che ci guiderà da lassù”, dichiara il dirigente scolastico Grazia Suriano. “Alla docente, scomparsa qualche mese fa, la Scuola ha dedicato il concerto di Natale e ha intitolato il laboratorio di arte. Ogni corridoio, ogni ambiente della scuola “Pasquale Cafaro” è ricco dei suoi dipinti, le pareti sono affrescate e portano i segni del suo talento artistico e didattico. Non c’è angolo della scuola “Cafaro”, che considerava sua seconda casa, che non abbia colorato e che non ci parli di lei! Il Castel del monte stilizzato e il Guernica picassiano all’ingresso, i tre campanili al piano di sopra , i quadri del De Nettis, la collezione pittorica delle Madonne , il Mondrian all’ingresso nella sala docenti e nel laboratorio di Arte, lo skyliner della citta di Andria… tutti segni tangibili del suo talento artistico e didattico. Se la nostra Scuola è così bella, lo dobbiamo soprattutto a lei e ai suoi slanci di generosità creativa”, conclude il dirigente scolastico Grazia Suriano.