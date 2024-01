Inizia con un appuntamento essenziale di partecipazione il 2024 del Calcit di Andria che sbarca nel 40esimo anno di attività. Sabato 20 gennaio, infatti, alle ore 17.30, all’interno del salone parrocchiale della Chiesa di “San Giuseppe Artigiano”, è convocata l’assemblea generale che precede le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri) per il quadriennio 2024-2027. Le elezioni si terranno sabato 27 gennaio, dalle ore 16.30 alle 20.30, all’interno della sede di Via Taranto, 15.

Per il Consiglio Direttivo si sono candidati in 13 (da eleggerne 9) mentre, per il Collegio dei Probiviri, si sono candidati in 3 (da eleggerne 3). Tutti i candidati saranno presentati durante l’assemblea generale in cui ci sarà anche la loro presentazione.

Durante l’appuntamento di sabato 20 gennaio sarà nominata una Commissione Elettorale composta da 3 membri tra cui il Presidente e due scrutatori che regolerà le operazioni di voto. Ha diritto di voto ogni socio in regola con il versamento della quota associativa nel 2023 ed è consentita una sola delega per socio come da regolamento.

«E’ un momento di partecipazione importante alla vita associativa del Calcit in questo anno così bello per noi e cioè i 40 anni di attività – ha spiegato il Dr. Nicola Mariano Presidente dell’associazione andriese che si occupa di malati oncologici – ci auguriamo che ci sia una grande partecipazione dei soci anche perchè avremo modo, durante l’assemblea generale, di condividere i risultati ottenuti in questo quadriennio trascorso grazie anche alla grande opera progettuale e pratica sul campo dell’associazione e dei tanti professionisti coinvolti. E’ questo il primo appuntamento di una annata che speriamo sia un traguardo con uno sguardo ben posizionato verso il futuro».