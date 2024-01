«E’ incredibile come nelle ultime settimane siano uscite allo scoperto una serie di problematiche, già da noi denunciate sulla stampa, che evidenziano la totale inadeguatezza del centrosinistra andriese e dell’Amministrazione Bruno guidata dal sindaco influencer Giovanna Bruno». Lo scrivono in una nota congiunta Sabino Napolitano (Commissario Cittadino Fratelli d’Italia) e Gaetano Scamarcio (Presidente Generazione Catuma).

«Cominciamo a lanciare, ancora una volta, il grido d’allarme sulla questione sempre più grave dell’assenza di sicurezza in città. Aggressioni, insulti, violenze a danno di cittadini inermi nel pieno centro cittadino pedonale che dovrebbe, invece, essere una delle zone più presidiate della comunità. Veniamo, quindi, alla bocciatura (da zero in condotta) dell’Amministrazione Bruno sul ridimensionamento scolastico. Anche in questo caso eravamo stati facili profeti nel prevedere cosa sarebbe accaduto. Poggiando lo sguardo su altre tematiche facciamo notare che vi sono strade ancora sporche, persino con i fuochi d’artificio esplosi, ad una settimana quasi dal Capodanno (un triste Capodanno andriese mentre in altre città fioccavano iniziative). E veniamo a tre questioni più prettamente tecnico-amministrative: 1) è vero che il finanziamento regionale per il nuovo canile sarebbe stato perso? 2) è vero che i lavori del nuovo mercato ortofrutticolo sono completamente fermi? 3) per l’Amministrazione Comunale è trasparente consentire solo 30 giorni per la presentazione delle offerte per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei tre progetti PinQua che ammontano ad un totale di circa 45milioni di euro? Infine, mentre a Palazzo di Città si inventano un Natale che assomiglia più alla Domenica delle Palme con la città invasa da alberi di ulivo, dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sui parcometri. Eliminati i “10 minuti di tolleranza” ed eliminato il parcheggio gratuito per le auto ibride. Un bel regalo per i cittadini andriesi, non c’è che dire».