Dopo l’operazione compiuta nella giornata del 3 Gennaio scorso in contrada “Monte Faraone”, dove una squadra di malviventi è stata messa in fuga dalle Guardie Campestri di Andria, è notizia di questa sera, l’ennesimo furto sventato, questa volta in contrada “San Martino”, nei pressi del fondo di un associato del locale Consorzio.

Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia del locale sodalizio consortile, in giro di perlustrazione nell’agro andriese, nell’ambito dei controlli straordinari pianificati per la campagna olivicola ancora in corso, alcuni individui che avevano da poco iniziato la loro azione predatoria sugli alberi di ulivo, si davano prontamente alla fuga con l’aiuto dell’oscurità, lasciando sul posto secchi, teli e vari recipienti necessari per la raccolta fraudolenta.

E’ stato ritrovato sul terreno anche un telefono cellulare, che è stato consegnato alle Forze dell’Ordine per i necessari accertamenti. Successivamente, avvisato dalla Centrale Operativa, giungeva sul posto il proprietario per la ricognizione dello stato dei luoghi.

L’attività di vigilanza proseguirà senza sosta fino alla conclusione della campagna.