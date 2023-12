Di seguito il messaggio di auguri per le festività natalizie da parte del primo cittadino, Giovanna Bruno.

«È di nuovo Natale. Il periodo in cui si pensa ai doni: da fare e da ricevere.

Ecco, nella difficoltà del nostro tempo, nella sofferenza della nostra Comunità ferita direttamente dalla violenza e dall’amore malato, non intendo certo abdicare a far giungere un ‘carezza’ anche solo con la parola.

Se penso ad un dono per me, da estendere a ciascuno di voi, sicuramente è quello dell’empatia: che è il privilegio, più ancora che la capacità, di entrare in relazione con la sfera emotiva dell’altro, magari della persona a noi più prossima, che tante volte ignoriamo per superficialità o, peggio, per indifferenza.

E se un dono potessi chiedere e a mia volta porgere, sicuramente sarebbe quello dell’ ‘umanitá’.

Nei modi, nei toni, nel linguaggio, negli sguardi, nel silenzio, nelle relazioni.

Quella umanità che non calpesta, non offende, non uccide, non urla, non si esalta.

Guarderò la luce del presepe, che quest’anno compie i suoi 800 anni.

La guarderò con l’incanto di chi invoca la speranza per questo tempo e per questa Città.

La guarderò…e chiederò di restare ‘umana’.

Come vorrei poterlo chiedere a ciascuno di voi.

Ne varrà davvero la pena, per tutti.

Buon Natale di serenità»