Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di auguri per le festività natalizie da parte del vescovo della Diocesi di Andria-Canosa-Minervino, Mons. Luigi Mansi.

«Fare Natale significa accogliere Gesù, il Verbo di Dio, la Parola di Dio che si è fatta carne ed è venuta in mezzo a noi. Ma dobbiamo dirci che finché ci sarà un povero, un uomo che soffre per l’ingiustizia, per la povertà, per la cattiveria di altri uomini, non sarà ancora, veramente Natale; finché ci saranno bambini che giacciono nelle mangiatoie o peggio nei rifugi di fortuna dei teatri di guerra, non è ancora Natale, noi ci illudiamo di fare Natale.

Allora sarà Natale quando scompariranno veramente tutte le mangiatoie da questa terra, quando scomparirà la povertà. Fare Natale, perciò, non significa accontentarci di qualche gesto di solidarietà occasionale, momentanea, ma vuol dire cambiare stile di vita e fare della solidarietà la parola magica che cambia tutta la nostra esistenza.

Santo Natale a tutti, carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Andria!»