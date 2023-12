Tempo di bilanci per il comando provinciale dei carabinieri BAT, da tre mesi guidato dal neo comandante, il colonnello Massimiliano Galasso. Poche settimane per notare il grande lavoro svolto quotidianamente dall’arma e per prendere atto della situazione delicata – in termini di criminalità – nella sesta provincia pugliese. Le buone notizie arrivano dai rinforzi giunti nella BAT, con nuovi carabinieri che hanno già preso servizio.

Inevitabile un passaggio sulla situazione di Trinitapoli e la recrudescenza di episodi criminosi come la rapina a mano armata nel bar di corso Garibaldi due giorni fa e le numerose auto date alla fiamme, alcune appartenenti anche ad ex esponenti della politica locale.

Il col. Galasso si augura un 2024 migliore e promette il massimo impegno per il territorio.

Il servizio.