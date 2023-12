Non c’è modo migliore per chiudere il 2023 e per prepararsi alle festività natalizie, se non con una serata all’insegna del divertimento e dei sorrisi inseguendo il pallone. Così la Victor Andria ha augurato buone feste ai propri tesserati, alle famiglie e ai tecnici, con un momento di festa allo stadio Sant’Angelo dei Ricchi di Andria. Il modo più bello per salutare un altro anno importante che va in archivio. Sotto l’albero ci sono tanti doni.

La Victor Andria nel 2024 spegnerà 14 candeline, anni in cui la passione è sempre stata al centro del progetto. Tanto lavoro e crescita a livello sportivo e umano.

E poi il ringraziamento a chi sostiene la Victor nel suo percorso.

