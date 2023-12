Grave incidente questa mattina ad Andria attorno alle 9 in via Vecchia Spinazzola: un uomo di 44 anni, Nicola Pastore, a bordo di una Lancia Musa è deceduto a seguito dell’impatto della sua vettura con il muro di cinta di un terreno nei pressi del ponte della ex SS 98 che scavalca la strada andriese alla biforcazione con via contrada Martinelli.

Tutte da chiarire le cause con l’intervento del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale di Andria e la Polizia di Stato per i rilievi mentre a nulla sono valsi i soccorsi di una equipe sanitaria del 118. Nonostante il tentativo di rianimazione, infatti, l’uomo è deceduto sul posto. Non si esclude l’ipotesi di un malore precedente alla perdita di controllo della vettura anche perchè, dai primi rilievi, sembra che l’auto non procedesse a velocità elevata. L’uomo, vedovo da qualche mese, lascia una figlia di dieci anni.