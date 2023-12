Un ritardo nella consegna dei lavori di un deviatoio. E’ questa la ragione che nella mattinata di oggi ha comportato importanti disagi sulla tratta ferroviaria della “Bari Nord”. Problemi cominciati sin dal mattino con diverse corse soppresse e sostituite dal trasporto su gomma. Bus risultati però sin da subito insufficienti, come nel caso della stazione di Andria Sud, dove i pendolari circa 200 tra studenti e lavoratori, non sono riusciti a trovare posto sui mezzi sostitutivi. Molteplici le segnalazioni ed il tam tam sui social e nelle chat. Secondo quanto appreso, si sarebbe infatti verificato un ritardo nella consegna dei lavori su un deviatoio lungo la tratta, ragion per cui è stata necessaria la soppressione di diverse corse. Un ritardo imprevisto che non ha permesso alla società che gestisce il trasporto ferroviario tra Bari e Barletta di avvisare per tempo i viaggiatori che questa mattina si sono ritrovati a dover fare i conti con i numerosi disagi. Ferrotramviaria nei giorni scorsi aveva reso noto un programma di lavori strutturali, e straordinari, lungo la tratta per i giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre. Evidentemente alcuni di questi interventi non sono stati completati per tempo, come nel caso dei lavori manutentivi al deviatoio in questione. I pendolari in partenza da Andria Sud hanno lamentato la mancata reazione da parte di Ferrotramviaria davanti all’ennesimo imprevisto, non disponendo un adeguato numero di autobus per sopperire alla cancellazione delle corse ferroviarie. Problemi che si ripetono da tempo, per un motivo o per l’altro. La pazienza dei viaggiatori vacilla sempre più, come si legge sui social.