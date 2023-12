E’ in programma per mercoledì 20 dicembre prossimo, alle ore 18.30 nella sala del Teatrino “San Francesco” (via Arco Piciocco, 13) ad Andria la presentazione del libro “COQUINA – morte accidentale di un imperatore”, scritto da Pinuccio Pomo e pubblicato da SEAK Sveva Editrice Associazione Kulturale. “Il testo descrive gli ultimi sette giorni di un uomo potente ma confuso, depresso, malinconico, afflitto da malanni, angosciato nel vedere il suo potere scemare e l’impero frantumarsi sotto l’incalzare degli eventi – spiega l’autore – Sette giorni vissuti in flashback dolorosi che ripercorrono vizi e virtù di un uomo ignaro dell’imminente fine. V’è pure il rimpianto di non essere riuscito a trovare il coraggio per liberarsi del peso del potere e vivere una vita di libertà. Struggente è il desiderio di ritorno all’età spensierata di quand’era fanciullo e ai giochi innocenti con i suoi compagni di strada”.

Dopo i saluti della Sindaca Giovanna Bruno e della Consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari, dialogheranno con l’autore don Domenico Basile – Vicario generale della Diocesi di Andria e Direttore Biblioteca diocesana “San Tommaso D’Aquino” e Nino Marmo Presidente della Sveva Editrice.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Franco di Chio.