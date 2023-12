Infermieri, medici, biologi, operatori sociosanitari: sono 181 i dipendenti della ASL Bt che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione e che nei prossimi giorni firmeranno il contratto a tempo indeterminato. In 157 prenderanno servizio a tempo indeterminato il primo gennaio 2024 perché già in servizio mentre in 24 prenderanno servizio in una fase successiva poiché non in attività in questo momento: di questi 6 saranno stabilizzati a seguito di prova selettiva.

“Con delibera n. 2056 del 15 dicembre tutti i dipendenti che hanno prestato servizio per la ASL Bt e che hanno maturato i requisiti sono stabilizzati – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale ASL Bt – questo ci consente di non disperdere competenze, professionalità e conoscenza dei servizi sanitari. A tutti loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Il personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione appartiene a diverse categorie professionali: infermieri, tecnici di radiologia, amministrativi, operatori sociosanitari-sanitari, medici appartenenti a diverse specialità cliniche, biologi, farmacisti, ostetriche, veterinari.

La firma del contratto si terrà il 21 dicembre alle 12.30 in via De Gasperi 32 ad Andria.